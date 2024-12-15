Канищев: «Оренбургу» будет очень сложно выбраться из ямы, команда абсолютно безликая

Бывший советский футболист Александр Канищев оценил шансы «Оренбурга» сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Похоже, что «Оренбургу» будет очень сложно выбраться из этой ямы. Это удивительно, потому что у «Оренбурга» неплохой подбор футболистов. Руководство часто мешает команде играть на соответствующем уровне. Необоснованная смена тренера была совсем ни к чему. С Деограсией «Оренбург» хоть что-то показывал, а сейчас команда вообще без лица. Руководители «Оренбурга» неправы. Видно, что команда некоторые матчи играла очень хорошо, а сейчас она абсолютно безликая», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам первой части текущего сезона «Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав лишь восемь очков после 18 матчей.