Игрок «Милана» Эмерсон поделился воспоминаниями о совместной работе с Антонио Конте

Бразильский защитник «Милана» Эмерсон Роял высказался о главном тренере «Наполи» Антонио Конте, с которым успел вместе поработать в английском «Тоттенхэме».

«Конте удалось передать мне всю свою страсть к футболу. Он очень помог мне улучшить мой менталитет, потому что он так много испытывал нас на тренировках. Он всегда требовал от нас самого лучшего, и это было очень важно для меня, потому что он придал мне много уверенности», — приводит слова Эмерсона Milan News.

25-летний Эмерсон выступал за «Тоттенхэм» с 2021 по 2024 год. За это время бразилец успел принять участие в 101 матче, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

В августе текущего года «Милан» объявил о переходе игрока. Стороны связали себя соглашением на четыре ближайших года. У контракта есть опция автоматического продления ещё на один сезон. По информации портала Transfermarkt, футболист обошёлся «Милану» в € 15 млн.