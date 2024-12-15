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Фергюсон верил, что Рашфорд способен стать лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» — Telegraph

Фергюсон верил, что Рашфорд способен стать лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» — Telegraph
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон высоко оценивал футбольные качества воспитанника «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда во время его первых появлений в составе «красных дьяволов» и говорил своему окружению, что был бы рад поработать с таким игроком во время тренерской карьеры. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, шотландский специалист был убеждён, что Рашфорд способен стать лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед», но для этого необходимо в полной мере раскрыть его потенциал.

Ранее в СМИ появлялись данные о том, что манкунианцы готовы продать 27-летнего нападающего, выступающего за их взрослую команду с 2016 года. Фергюсон покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2013 году.

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