Фото: во время матча «Реала» фанат выбежал на поле с чипсами от бренда российского блогера

Во время вчерашнего матча 17-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» (3:3) один из болельщиков выбежал на поле стадиона «Вальекас».

Стюарды быстро выполнили свою работу, удалив с поля постороннее лицо, однако инцидент обратил на себя внимание тем, что в руках у нарушителя порядка была пачка чипсов LitEnergy со вкусом сметаны и зелени от бренда известного российского блогера Михаила Литвина. Парень снимал себя на телефон, пробегая с чипсами мимо футболистов «Королевского клуба».

Фото: Getty Images

Отметим, что это первый ничейный результат «Реала» с 29 сентября, когда «сливочные» сыграли 1:1 в дерби с «Атлетико». При этом к 36-й минуте игры с «Райо Вальекано» команда Карло Анчелотти уступала со счётом 0:2.