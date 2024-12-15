Стало известно, с какими проблемами может столкнуться «МЮ» при продаже Рашфорда

«Манчестер Юнайтед» готов продать своего воспитанника Маркуса Рашфорда, однако другие клубы не проявляют активного интереса к 27-летнему нападающему по причине его высокой заработной платы. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Рашфорд зарабатывает £ 325 000 в неделю по своему нынешнему контракту с «красными дьяволами», рассчитанному до лета 2028 года. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» беспокоит образ жизни английского футболиста вне футбольного поля. Источник, приближённый к Рашфорду, сказал по этому поводу следующее: «Маркус — отличный парень и игрок, но в данный момент он потерян».

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