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Сын Симеоне, выступающий в «Атлетико», объяснил, почему не стал наносить фамилию на форму

Сын Симеоне, выступающий в «Атлетико», объяснил, почему не стал наносить фамилию на форму
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Нападающий мадридского «Атлетико» Джулиано Симеоне высказался о своей фамилии, а также объяснил, почему не стал наносить её на свою игровую форму.

«Я Симеоне, но я хочу пройти свой собственный путь как Джулиано. Я говорил об этом с самого первого раза, когда решил носить своё имя на задней стороне игровой майки, ещё когда играл за молодёжную команду «Атлетико» Мадрид. Я очень горжусь своей фамилией», — приводит слова форварда Atletico Universe.

Симеоне находится в системе мадридского «Атлетико» с 2019 года. В нынешнем сезоне 21-летний форвард сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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