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Артета объяснил, почему одновременно заменил Эдегора и Райса по ходу матча с «Эвертоном»

Артета объяснил, почему одновременно заменил Эдегора и Райса по ходу матча с «Эвертоном»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, почему принял решение одновременно заменить полузащитника Деклана Райса и его коллегу по амплуа и капитана Мартина Эдегора на 62-й минуте вчерашнего матча 16-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль

«Деклана пришлось заменить, поскольку он не очень хорошо себя чувствовал и испытывал дискомфорт. Что касается Мартина, то это было моё решение», — сказал Артета в интервью talkSPORT.

Отметим, что до этого 25-летний Райс лишь четыре раза был заменён по ходу матча в нынешнем сезоне АПЛ. В 14 сыгранных встречах англичанин не отметился забитыми мячами.

Эдегор, которому также 25 лет, сыграл в девяти матчах чемпионата Англии сезона-2024/2025, в которых забил один гол.

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