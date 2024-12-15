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«Галатасарай» рассматривает Сона на замену Осимхену, который интересен «МЮ» — TT

«Галатасарай» рассматривает Сона на замену Осимхену, который интересен «МЮ» — TT
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, арендованному «Галатасараем» до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Наполи» рассматривает вариант с продажей Осимхена в зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что, в свою очередь, «Галатасарай», рискующий остаться без нападающего, изучает кандидатуру крайнего нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина в качестве долгосрочного выбора на эту позицию.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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