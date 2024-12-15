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«Грязная лига Негрейры». Телевидение «Реала» — о судействе в матче с «Райо Вальекано»

«Грязная лига Негрейры». Телевидение «Реала» — о судействе в матче с «Райо Вальекано»
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Телевидение мадридского «Реала» подвергло критике главного судью матча 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3) Хуана Мартинеса Мунуэру.

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

«Сегодня Мартинес Мунуэра снова допустил очень серьёзные ошибки, и все они были направлены в одну сторону. В матче, закончившемся со счётом 3:3, два его решения стали определяющими. Вот что происходит в этой грязной лиге Негрейры. Только после этого можно говорить о спортивных проблемах «Реала». Важно то, что мадридский «Реал» вновь пострадал от грязной лиги Негрейры. Нужно ли что-то улучшать в ней? Без сомнения. Но грязная лига Негрейры не располагает к разговору о футболе, вместо этого она даёт повод говорить о наличии жертвы, которой является «Реал». Мы недосчитались двух очков», — цитирует видео клубного телевидения «Реала» Marca.

Напомним, ранее бывший вице-президент судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейра был обвинён в получении взяток от «Барселоны».

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