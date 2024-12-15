Полузащитник «Краснодара» Кастаньо выразил недовольство игровым временем в клубе

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о своём игровом времени в стане «быков». В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 21 матче, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. В общей сложности футболист провёл на поле 954 минуты.

«Я мало играю? Конечно, любой футболист хочет больше играть, я не исключение. Никто не хочет постоянно сидеть на скамейке. Посмотрим, что произойдёт этой зимой, у меня есть действующий контракт с клубом, который я уважаю. Пока мне больше нечего сказать», — приводит слова Кастаньо «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).