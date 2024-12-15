Стало известно, кто из игроков «ПСЖ» пропустит матч с «Лионом» по решению Луиса Энрике

Защитники «ПСЖ» Милан Шкриньяр и Преснел Кимпембе, а также нападающий Рандаль Коло Муани не сыграют в матче 15-го тура французской Лиги 1 с «Лионом», который пройдёт сегодня вечером.

Как сообщает пресс-служба парижан, данное решение принято главным тренером Луисом Энрике, а основанием для него послужили спортивные причины.

Ранее сообщалось, что у испанского специалиста конфликт с группой игроков клуба. Как сообщал в начале этого месяца журналист и инсайдер L’Equipe Лоик Танзи, в их число входят как раз Кимпембе и Коло Муани.

Напомним, «ПСЖ» не смог одержать победу в двух последних матчах чемпионата Франции, сыграв вничью с «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0), однако продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Лиги 1 с 34 очками после 14 матчей.