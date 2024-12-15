Хамес Родригес оценил время, проведённое в мадридском «Реале»

Атакующий полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Колумбии Хамес Родригес оценил время, проведённое им в составе мадридского «Реала», а также заявил, что ему стоило остаться в клубе на более длительный срок.

«Насколько был счастлив в «Реале» от 0 до 10? 10 из 10. Когда я приехал в Мадрид, люди вспоминали меня с большой любовью. Это значит, что я всё делал хорошо, и я очень привязан к «мадридистам». Они помогли мне почувствовать себя как дома. Мне удалось выиграть титулы, и я считаю, что выступал за клуб очень хорошо. Я сделал несколько выдающихся вещей.

Возможно, я мог бы остаться ещё на год или два, и мои показатели могли бы быть немного выше. Но в то время, в силу обстоятельств, они не позволили мне остаться, и так оно и случилось. Но я думаю, что мог бы остаться там ещё на два или три года», — приводит слова Хамеса Marca.