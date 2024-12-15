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«По коже побежали мурашки». Игрок «Милана» Эмерсон высказался о стадионе «Сан-Сиро»

«По коже побежали мурашки». Игрок «Милана» Эмерсон высказался о стадионе «Сан-Сиро»
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Бразильский защитник «Милана» Эмерсон Роял поделился эмоциями от выступлений на домашнем стадионе «россонери» — «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)».

«Когда я впервые увидел заполненный болельщиками «Сан-Сиро», у меня по коже побежали мурашки. Тогда я играл в «Тоттенхэме», и мы приехали на матч Лиги чемпионов. Атмосфера была волшебной, и с того момента я понял, что хочу испытать её в качестве игрока «Милана». «Сан-Сиро» — легендарный стадион, известный во всём мире, не только в Бразилии. Играть дома в такой атмосфере — настоящая привилегия», — приводит слова Эмерсона Milan News.

25-летний Эмерсон выступал за «Тоттенхэм» с 2021 по 2024 год. За это время бразилец успел принять участие в 101 матче, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

В августе текущего года «Милан» объявил о переходе игрока. Стороны связали себя соглашением на четыре ближайших года. У контракта есть опция автоматического продления ещё на один сезон. По информации портала Transfermarkt, футболист обошёлся «Милану» в € 15 млн.

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