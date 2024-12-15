Источник: полузащитник «Спартака» Лайкин проведёт остаток сезона в аренде в «Нефтехимике»

Полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин, который в осенней части нынешнего сезона выступал на правах аренды за «Енисей», с большой долей вероятности проведёт остаток сезона в нижнекамском «Нефтхимике». По информации Metaratings, речь также идёт об аренде.

Сообщается, что сам футболист намерен покинуть красноярский клуб из-за малого количества игрового времени, а «Нефтехимик» проявляет интерес к футболисту.

Отметим, что Лайкин уже выступал за команду из Татарстана в сезоне-2022/2023.

Арендный договор «Енисея» со «Спартаком» истекает в конце сезона, однако сибиряки готовы отпустить игрока досрочно.

В 12 матчах Мелбет Первой лиги нынешнего сезона 21-летний Лайкин не отметился результативными действиями.