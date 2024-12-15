Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: полузащитник «Спартака» Лайкин проведёт остаток сезона в аренде в «Нефтехимике»

Источник: полузащитник «Спартака» Лайкин проведёт остаток сезона в аренде в «Нефтехимике»
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин, который в осенней части нынешнего сезона выступал на правах аренды за «Енисей», с большой долей вероятности проведёт остаток сезона в нижнекамском «Нефтхимике». По информации Metaratings, речь также идёт об аренде.

Сообщается, что сам футболист намерен покинуть красноярский клуб из-за малого количества игрового времени, а «Нефтехимик» проявляет интерес к футболисту.

Отметим, что Лайкин уже выступал за команду из Татарстана в сезоне-2022/2023.

Арендный договор «Енисея» со «Спартаком» истекает в конце сезона, однако сибиряки готовы отпустить игрока досрочно.

В 12 матчах Мелбет Первой лиги нынешнего сезона 21-летний Лайкин не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Экс-нападающий «Спартака»: большая вероятность, что клуб выиграет золото РПЛ в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android