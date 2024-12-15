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Флик хочет, чтобы «Барселона» подписала Александер-Арнольда — El Nacional

Флик хочет, чтобы «Барселона» подписала Александер-Арнольда — El Nacional
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик испытывает сильное желание того, чтобы каталонский клуб подписал крайнего защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, контракт которого с мерсисайдцами заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, несмотря на то что на текущий момент на позиции правого защитника в «Барселоне» выступает Жюль Кунде, Флик считает, что Александер-Арнольд за счёт своих качеств способен сделать его проект более сильным.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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