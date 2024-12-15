Аморим: у «Манчестер Юнайтед» более серьёзные проблемы, чем у «Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мнением о «Манчестер Сити» в преддверии предстоящего очного матча в рамках 16-го тура АПЛ. Игра состоится сегодня, 15 декабря, начало в 19:30 мск.

«Они настолько хороши в своём деле, что могут изменить ситуацию в любой момент. Это очень сильная команда, которая много лет работала вместе. Они много выиграли, но и много проиграли. У нас есть более серьёзные проблемы, потому что мы работаем над простыми вещами, но мы хотим побеждать, как «Манчестер Сити».

Это игра, в которой обе команды переживают не самый лучший момент сезона, но это всегда дерби, и мы хотим победить», — приводит слова Аморима Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ с 19 очками. «Манчестер Сити» с 27 очками идёт четвёртым.