«Ньюкасл» может заплатить £ 90 млн, чтобы обогнать «Арсенал» в борьбе за Кудуса — Mirror

«Ньюкасл» проявляет интерес к 24-летнему крайнему нападающему «Вест Хэма» Мохаммеду Кудусу, за которым также следит лондонский «Арсенал». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «сорок» не отпугивает цена в £ 90 млн (€ 108 млн), установленная «Вест Хэмом» на ганского футболиста. Однако для совершения подобного трансфера «Ньюкаслу» необходимо продать уже имеющихся игроков в команде для соответствия правилам финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне Кудус принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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