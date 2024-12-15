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Ультрас «Ювентуса» оскорбляли своих игроков после ничьей с аутсайдером Серии А — Sky Sport

Ультрас «Ювентуса» оскорбляли своих игроков после ничьей с аутсайдером Серии А — Sky Sport
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Ультрас «Ювентуса» оскорбляли футболистов «Старой синьоры» после минувшего матча 16-го тура итальянской Серии А с «Венецией» (2:2), в котором туринский клуб спасся от поражения на последней минуте игры. Об этом сообщает Sky Sport Italy.

Италия — Серия А . 16-й тур
14 декабря 2024, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Венеция
Венеция
1:0 Гатти – 19'     1:1 Эллертссон – 61'     1:2 Идзес – 83'     2:2 Влахович – 90+5'    

По информации источника, поведение болельщиков вызвало гневную реакцию у нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, который сначала показал жестом, что они не должны так жёстко обращаться с игроками. Однако ультрас «Старой синьоры» продолжили оскорблять футболистов, после чего сербский форвард повернулся к ним, саркастически подняв большой палец вверх.

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. «Венеция» заработала 10 очков и располагается на последней, 20-й строчке.

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