Ультрас «Ювентуса» оскорбляли своих игроков после ничьей с аутсайдером Серии А — Sky Sport

Ультрас «Ювентуса» оскорбляли футболистов «Старой синьоры» после минувшего матча 16-го тура итальянской Серии А с «Венецией» (2:2), в котором туринский клуб спасся от поражения на последней минуте игры. Об этом сообщает Sky Sport Italy.

По информации источника, поведение болельщиков вызвало гневную реакцию у нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, который сначала показал жестом, что они не должны так жёстко обращаться с игроками. Однако ультрас «Старой синьоры» продолжили оскорблять футболистов, после чего сербский форвард повернулся к ним, саркастически подняв большой палец вверх.

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. «Венеция» заработала 10 очков и располагается на последней, 20-й строчке.

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