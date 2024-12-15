Судья, не разглядевший фол на Винисиусе, ранее игнорировал расистские выкрики в его адрес

Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра стал фигурантом скандального эпизода во вчерашнем матче 17-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» (3:3), после того как на 75-й минуте проигнорировал падение нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в штрафной хозяев, в котором значительная часть болельщиков и экспертов усмотрела фол со стороны защитника.
Отметим, что арбитр на VAR так же не посчитал нужным вмешиваться в игру.
Примечательно, что Мунуэра уже не в первый раз фигурирует в скандальных эпизодах, связанных с бразильским форвардом. В прошлом сезоне в выездном матче с «Осасуной», который закончился со счётом 4:2 в пользу «Реала», многие присутствовавшие на стадионе слышали неоднократные расистские выкрики в адрес Винисиуса со стороны фанатов, однако арбитр игнорировал их, в результате чего «сливочные» подали жалобу. По итогам разбирательств судейский комитет принял сторону Мунуэры.
- 15 декабря 2024
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