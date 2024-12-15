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Судья, не разглядевший фол на Винисиусе, ранее игнорировал расистские выкрики в его адрес

Судья, не разглядевший фол на Винисиусе, ранее игнорировал расистские выкрики в его адрес
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Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра стал фигурантом скандального эпизода во вчерашнем матче 17-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» (3:3), после того как на 75-й минуте проигнорировал падение нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в штрафной хозяев, в котором значительная часть болельщиков и экспертов усмотрела фол со стороны защитника.

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

Отметим, что арбитр на VAR так же не посчитал нужным вмешиваться в игру.

Примечательно, что Мунуэра уже не в первый раз фигурирует в скандальных эпизодах, связанных с бразильским форвардом. В прошлом сезоне в выездном матче с «Осасуной», который закончился со счётом 4:2 в пользу «Реала», многие присутствовавшие на стадионе слышали неоднократные расистские выкрики в адрес Винисиуса со стороны фанатов, однако арбитр игнорировал их, в результате чего «сливочные» подали жалобу. По итогам разбирательств судейский комитет принял сторону Мунуэры.

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