Судья, не разглядевший фол на Винисиусе, ранее игнорировал расистские выкрики в его адрес

Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра стал фигурантом скандального эпизода во вчерашнем матче 17-го тура испанской Ла Лиги между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом» (3:3), после того как на 75-й минуте проигнорировал падение нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора в штрафной хозяев, в котором значительная часть болельщиков и экспертов усмотрела фол со стороны защитника.

Отметим, что арбитр на VAR так же не посчитал нужным вмешиваться в игру.

Примечательно, что Мунуэра уже не в первый раз фигурирует в скандальных эпизодах, связанных с бразильским форвардом. В прошлом сезоне в выездном матче с «Осасуной», который закончился со счётом 4:2 в пользу «Реала», многие присутствовавшие на стадионе слышали неоднократные расистские выкрики в адрес Винисиуса со стороны фанатов, однако арбитр игнорировал их, в результате чего «сливочные» подали жалобу. По итогам разбирательств судейский комитет принял сторону Мунуэры.