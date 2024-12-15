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«Атлетико» М и «Атлетик» просят Ла Лигу отказать «Барселоне» в регистрации Ольмо — ED

«Атлетико» М и «Атлетик» просят Ла Лигу отказать «Барселоне» в регистрации Ольмо — ED
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Мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао оказывают давление на Ла Лигу, требуя у неё отказать «Барселоне» в регистрации полузащитника Даниэля Ольмо на вторую часть нынешнего сезона соревнования. Об этом сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на Más que Pelotas.

По информации источника, «Атлетико» и «Атлетик» настаивают на том, что «Барселона» должна соблюдать правила, установленные Ла Лигой по регистрации футболистов и ограничению их заработной платы.

Ольмо не мог принять участие в первых матчах сине-гранатовых в нынешнем сезоне Ла Лиги из-за проблем с его регистрацией. После того как защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен получил травму, каталонский клуб смог зарегистрировать Ольмо в Ла Лиге до конца нынешнего года.

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