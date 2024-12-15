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Ширер: это нормально, что Гвардиоле чертовски больно из-за результатов «Ман Сити»

Ширер: это нормально, что Гвардиоле чертовски больно из-за результатов «Ман Сити»
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Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением об эмоциональном состоянии главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на фоне последних не лучших результатов команды. Напомним, после минувшей игры Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3) испанский специалист пришёл на послематчевую пресс-конференцию с царапинами на лице и сообщил, что он нанёс их себе сам.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 3
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Холанд – 44'     2:0 Гюндоган – 50'     3:0 Холанд – 53'     3:1 Хадж Мусса – 75'     3:2 Хименес – 82'     3:3 Ганцко – 89'    

«Он [Гвардиола] человек. Безусловно, он почувствовал, через что проходят 99% тренеров в период взлётов, падений и разочарований. Гвардиола не будет спать по ночам, ему будет чертовски больно, он будет нервничать и злиться, но разве мы все делаем не то же самое, когда проигрываем? Это нормально. Нам непривычно видеть его и команду в таком состоянии, Гвардиола и сам не привык к подобному. Нынешняя ситуация не похожа на то, что происходило [с «Манчестер Сити»] всегда. Кажется, она не разрешится за неделю или две», — приводит слова Ширера Daily Mail.

В последних 10 матчах во всех турнирах команда Гвардиолы потерпела семь поражений.

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