Ширер: это нормально, что Гвардиоле чертовски больно из-за результатов «Ман Сити»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением об эмоциональном состоянии главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на фоне последних не лучших результатов команды. Напомним, после минувшей игры Лиги чемпионов с «Фейеноордом» (3:3) испанский специалист пришёл на послематчевую пресс-конференцию с царапинами на лице и сообщил, что он нанёс их себе сам.

«Он [Гвардиола] человек. Безусловно, он почувствовал, через что проходят 99% тренеров в период взлётов, падений и разочарований. Гвардиола не будет спать по ночам, ему будет чертовски больно, он будет нервничать и злиться, но разве мы все делаем не то же самое, когда проигрываем? Это нормально. Нам непривычно видеть его и команду в таком состоянии, Гвардиола и сам не привык к подобному. Нынешняя ситуация не похожа на то, что происходило [с «Манчестер Сити»] всегда. Кажется, она не разрешится за неделю или две», — приводит слова Ширера Daily Mail.

В последних 10 матчах во всех турнирах команда Гвардиолы потерпела семь поражений.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: