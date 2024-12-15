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Футбольный агент: никаких изменений в нашей работе после слов Федорищева не последует

Футбольный агент: никаких изменений в нашей работе после слов Федорищева не последует
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Футбольный агент Олег Ерёмин призвал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, ранее критиковавшего представителей его профессии, глубже с ней познакомиться.

«Вижу, что губернатору нужно немножко глубже погрузиться в проблематику, чтобы понять, как это работает. Можно так же сказать, что он против слесарей на заводе. Агент — такая же профессия, как и многие другие. Я просто не понимаю, в чём основной посыл. Он против агентов. Но мы знаем историю, многие люди, руководители РФС и другие субъекты российского футбола высказывались против футбольных агентов. Но что конкретно он имеет против? Пока непонятно. Думаю, ему стоит немножко ознакомиться с этой работой, понять, как она выглядит и что из себя представляет, чтобы потом сделать правильные выводы. Думаю, он уже на этом пути находится. Так что ничего, конечно, не изменится, всё останется как есть», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом месяце Федорищев сделал ряд скандальных заявлений о коррупции в российском футболе и клубах Самарской области в частности.

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