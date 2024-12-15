Мор высказался об игре Георгия Джикии в составе «Химок»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре 31-летнего футболиста «Химок» Георгия Джикии.

«Джикия находится в хорошей форме. Понятно, что его бойцовские качества никуда не делись. Мне кажется, что он немного потерял в скорости и резкости. Это бросается в глаза. Но это можно компенсировать опытом и самоотверженной игрой, что Джикия и делает», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Джикия присоединился к подмосковной команде 13 сентября в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.