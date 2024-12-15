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Тьяго Мотта высказался о конфликте Влаховича с фанатами «Ювентуса»

Тьяго Мотта высказался о конфликте Влаховича с фанатами «Ювентуса»
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Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о конфликте сербского нападающего Душана Влаховича с болельщиками туринского клуба.

«Этот парень первый, кто хочет переломить ситуацию и победить. У болельщиков есть свобода самовыражения, в том числе свистом. Однако очевидно, что уважение необходимо, даже в вашей работе. Вас могут критиковать, но вас не оскорбляют. Это неприятно слышать. Он первый, кто готов изменить ситуацию, и болельщики вольны выражать свои чувства, но всегда с уважением», — приводит слова Мотты Football Italia.

Ультрас «Ювентуса» оскорбляли футболистов «Старой синьоры» после минувшего матча 16-го тура итальянской Серии А с «Венецией» (2:2), в котором туринский клуб спасся от поражения на последней минуте игры. Поведение болельщиков вызвало гневную реакцию у нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, который сначала показал жестом, что они не должны так жёстко обращаться с игроками. Однако ультрас «Старой синьоры» продолжили оскорблять футболистов, после чего сербский форвард повернулся к ним, саркастически подняв большой палец вверх.

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