В ФИФА ответили на жалобу УАФ из-за демонстрации карты с российским Крымом

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обнародовала ответ Международной футбольной федерации (ФИФА) на жалобу из-за демонстрации карты мира, на которой Крым был изображён российским. Инцидент произошёл накануне в Цюрихе во время жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира — 2026.

«Инфографическая карта, о которой идёт речь, была разработана третьей стороной — внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности приняли меры для удаления изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем. Мы полностью осознаём деликатность этого вопроса, и, хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном вреде, который он мог причинить», — приводит заявление ФИФА пресс-служба УАФ.

Напомним, данный инцидент подверг критике и МИД Украины, который потребовал публичных извинений от ФИФА.