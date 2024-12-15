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Де Брёйне заявил, что на него не давит важность грядущего матча с «Манчестер Юнайтед»

Де Брёйне заявил, что на него не давит важность грядущего матча с «Манчестер Юнайтед»
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о грядущем матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня, 15 декабря.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я понимаю, что это важная игра, осознаю важность победы в этом матче и понимаю, что она способна дать болельщикам повод для радости. На самом деле важность этой игры, в которой можно набрать три очка, не меняет того, что я делаю [на футбольном поле]. Мне просто необходимо делать ту же работу, которую выполняю всегда», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба «горожан» на официальном сайте.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 19:30 мск.

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