Де Брёйне заявил, что на него не давит важность грядущего матча с «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о грядущем матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня, 15 декабря.

«Я понимаю, что это важная игра, осознаю важность победы в этом матче и понимаю, что она способна дать болельщикам повод для радости. На самом деле важность этой игры, в которой можно набрать три очка, не меняет того, что я делаю [на футбольном поле]. Мне просто необходимо делать ту же работу, которую выполняю всегда», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба «горожан» на официальном сайте.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 19:30 мск.

Де Брёйне преподали урок уличного футбола: