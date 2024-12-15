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«Я мог бы преуспеть». Холанд признался, что в детстве его пытались переманить в гандбол

«Я мог бы преуспеть». Холанд признался, что в детстве его пытались переманить в гандбол
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что бывший тренер сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон в детстве посоветовал ему продолжить карьеру в этом виде спорта.

«Он действительно сказал мне о своём желании, чтобы я сделал ставку на гандбол, потому что считал, что я по-настоящему мог быть хорош в этом. Думаю, что я мог бы преуспеть в гандболе, но предпочёл футбол и полагаю, что это был хороший выбор», — приводит слова Холанда NRK.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей.

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