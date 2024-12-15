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«Он разберётся». Ветеран ЦСКА призвал не критиковать Николича за осторожный футбол

«Он разберётся». Ветеран ЦСКА призвал не критиковать Николича за осторожный футбол
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Ветеран ЦСКА Геннадий Костылёв считает, что у нынешнего главного тренера армейцев Марко Николича мало возможностей для построения атакующей команды в данный момент.

«Николич – тренер опытный, и он исходит из возможностей, которые у него есть. Если он будет безоглядно атаковать, но при этом пропускать шесть мячей, получится не очень хорошо. Я думаю, он разберётся. Он ещё не так много времени провёл в команде.

Какое место будет приемлемым по итогам сезона? Некоторые матчи были удачными, и, если команда выйдет на этот уровень, может за тройку зацепиться. Там всё кучно. Надо достать лидеров и сыграть с ними удачно», – приводит слова Костылёва «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, армейцы ушли на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.

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