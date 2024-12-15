«Вулверхэмптон» уволит Гари О’Нила, Сульшер — основной кандидат на замену — DM

«Вулверхэмптон» принял решение уволить главного тренера команды Гари О’Нила после поражения в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвичем» (1:2), который состоялся вчера, 14 декабря. Об этом сообщает Sky Sports.
В свою очередь, издание Daily Mail сообщает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер является основным кандидатом на замену английскому специалисту. Экс-тренер «красных дьяволов» присутствовал на игре «Вулверхэмптона» с «Ипсвичем». Однако подчёркивается, что Сульшер мог посетить этот матч, чтобы встретиться с главным тренером «Ипсвича» Кираном Маккенной, с которым они находятся в дружеских отношениях.
После 16 матчей чемпионата Англии «волки» набрали девять очков и занимают предпоследнее, 19-е место.
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