Хамес Родригес рассказал, с кем из игроков «Реала» общался ближе всего

Атакующий полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Колумбии Хамес Родригес, ранее выступавший за мадридский «Реал», рассказал, с кем из игроков «сливочных» у него были наиболее близкие отношения.

«Многие. Марсело, Пепе, Кейлор Навас, Серхио Рамос. Я хорошо лажу со всеми. У меня также были очень хорошие отношения с Криштиану, когда мы играли вместе. Из нынешнего состава мы иногда обмениваемся сообщениями с Лукасом Васкесом», — приводит слова Хамеса Marca.

Колумбийский футболист выступал в составе «Реала» с 2014 по 2020 год. За этот период он принял участие в 125 матчах во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 42 результативными передачами.