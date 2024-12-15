Питер Крауч рассказал, как однажды сделал Рафаэлю Бенитесу необычный подарок на Рождество

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч рассказал, как однажды сделал экс главному тренеру мерсисайдцев Рафаэлю Бенитесу необычный рождественский подарок.

«Когда я играл в «Ливерпуле», мы делали «Тайного Санту». Я поздравлял Рафу Бенитеса (главного тренера. — Прим. «Чемпионата»). Я купил ему книгу Жозе Моуринью, это было руководство о том, как выиграть Премьер-лигу», — сказал Крауч в эфире TNT Sports.

В шоу также присутствовал бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул, который выдал забавный ответ на историю Крауча.

«Он определённо никогда её не читал», — заявил Коул, намекнув на то, что испанцу так и не удалось выиграть АПЛ.

Напомним, Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год. Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005.