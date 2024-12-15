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Питер Крауч рассказал, как однажды сделал Рафаэлю Бенитесу необычный подарок на Рождество

Питер Крауч рассказал, как однажды сделал Рафаэлю Бенитесу необычный подарок на Рождество
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч рассказал, как однажды сделал экс главному тренеру мерсисайдцев Рафаэлю Бенитесу необычный рождественский подарок.

«Когда я играл в «Ливерпуле», мы делали «Тайного Санту». Я поздравлял Рафу Бенитеса (главного тренера. — Прим. «Чемпионата»). Я купил ему книгу Жозе Моуринью, это было руководство о том, как выиграть Премьер-лигу», — сказал Крауч в эфире TNT Sports.

В шоу также присутствовал бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул, который выдал забавный ответ на историю Крауча.

«Он определённо никогда её не читал», — заявил Коул, намекнув на то, что испанцу так и не удалось выиграть АПЛ.

Напомним, Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год. Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005.

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