Олег Корнаухов высказался об игре Артёма Дзюбы в составе «Акрона»

Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы в составе тольяттинского «Акрона».

«Дзюба очень много играет на команду. Он может принимать мячи, разворачиваться, отдавать голевые передачи в те моменты, когда в принципе может забивать сам и становиться лучшим бомбардиром среди всех российских футболистов. Он не жадничает», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 36-летний нападающий провёл на поле 717 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.