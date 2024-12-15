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«Гений». Экс-футболист «Реала» Хамес Родригес высказался об игре Луки Модрича

«Гений». Экс-футболист «Реала» Хамес Родригес высказался об игре Луки Модрича
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Атакующий полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Колумбии Хамес Родригес высказался о 39-летнем полузащитнике «Реала» Луке Модриче.

«Он просто чудо, гений. У меня была возможность играть с ним, и с годами он играет всё лучше и лучше. Чем старше он становится, тем больше у него качеств. Когда я играл с ним, он уже был очень, очень хорош. А сейчас он просто гений», — приводит слова Хамеса Marca.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В текущем сезоне хорватский полузащитник провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с «Реалом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 6 млн.

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