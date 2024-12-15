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Хамес: то, что другие могут сделать с помощью спринта, я могу сделать с помощью паса

Хамес: то, что другие могут сделать с помощью спринта, я могу сделать с помощью паса
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33-летний атакующий полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Колумбии Хамес Родригес поделился мыслями о времени завершения своей профессиональной карьеры.

«Смогу ли играть до 40 лет? Нет, нет. Я не знаю, до какого возраста я буду играть, но думаю, что в 39 лет я буду уже отдыхать. Моя игра не отличается быстротой, но с помощью паса на 40 метров я могу генерировать моменты. То, что другие могут сделать с помощью спринта, я могу сделать с помощью паса. Как долго я буду играть, зависит от клуба, за который я выступаю, и от того, насколько я хочу продолжать играть», — приводит слова Хамеса Marca.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах в составе «Райо Вальекано» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

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