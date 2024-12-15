Гвардиола: трофей в этом сезоне? Мне жаль, но самое лучшее уже было достигнуто

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, завоевание какого трофея стало бы самым большим достижением «горожан» в нынешнем сезоне.

«Мне жаль, но самое лучшее уже было достигнуто. Мы были лучшими, а теперь нет, потому что у нас нет игроков. Иначе мы были бы близки к «Ливерпулю», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В последних 10 матчах во всех соревнованиях «Манчестер Сити» семь раз потерпел поражение. После 15 игр чемпионата Англии команда Гвардиолы набрала 27 очков и занимает пятое место. Также «горожане» являются действующими чемпионами Англии.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: