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Экс главный тренер сборной Англии Саутгейт получит рыцарское звание — The Sun

Экс главный тренер сборной Англии Саутгейт получит рыцарское звание — The Sun
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Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт станет обладателем рыцарского звания, сообщает The Sun.

Напомним, под руководством 54-летнего специалиста английская сборная дважды вышла в финал чемпионата Европы. Он является самым успешным тренером сборной Англии со времён сэра Альфа Рэмси, который привёл англичан к победе на чемпионате мира 1966 года.

Ранее сообщалось, что налоговые органы Великобритании оправдали Саутгейта после того, как он вложил деньги в спорную схему инвестирования в киноиндустрию. Именно после данного вердикта путь специалиста к рыцарскому званию стал возможным. В итоге Саутгейт будет фигурировать в новогоднем списке почестей, где указаны фамилии тех, кому должны присвоить звания за особые заслуги или посвятить в рыцари.

Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии с сентября 2016 года по июль 2024 года.

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