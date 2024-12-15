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Ковтун: «Спартаку» нужно точечное усиление, но нельзя переполнять позиции

Ковтун: «Спартаку» нужно точечное усиление, но нельзя переполнять позиции
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением, как красно-белым необходимо выстроить трансферную политику в зимнее межсезонье.

«Спартаку» нужно точечное усиление. Возможно, можно было бы приобрести нападающего. Столба, более фактурного, чем тот же Угальде. Такие требуются командам под стиль. Но нужен ли такой Станковичу?

В обороне у «Спартака» есть футболисты, которые играли мало. Они ещё могут проявить себя в перерыве и подобраться ближе к составу. Не вижу критических моментов в обороне. Всё понятно: есть Дуарте, Бабич, Литвинов, Абена. Нельзя слишком переполнять эти позиции», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ-2024/2025 на третьем месте с 37 очками, отставая на два балла от лидирующего «Краснодара».

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