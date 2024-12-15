Капитан «Юве» — о конфликте Влаховича с фанатами: не понимаю, почему Душан был так зол

33-летний центральный защитник и капитан «Ювентуса» Данило высказался о конфликте сербского нападающего Душана Влаховича с болельщиками туринского клуба.

«Я не понимаю, почему Душан был так зол. Первое, что я сделал, — попытался его успокоить. В конце игры все должны успокоиться, включая болельщиков.

Иногда болельщики думают, что мы недостаточно самоотверженны, но это не так. Мы всегда открыты и много работаем. Всё должно было сложиться лучше. Во вторник у нас есть шанс ответить агрессивно и показать на поле, что мы здесь», — приводит слова Данило Football Italia.

Ультрас «Ювентуса» оскорбляли футболистов «Старой синьоры» после минувшего матча 16-го тура итальянской Серии А с «Венецией» (2:2), в котором туринский клуб спасся от поражения на последней минуте игры. Поведение болельщиков вызвало гневную реакцию у нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича, который сначала показал жестом, что они не должны так жёстко обращаться с игроками. Однако ультрас «Старой синьоры» продолжили оскорблять футболистов, после чего сербский форвард повернулся к ним, саркастически подняв большой палец вверх.