Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенды «Барселоны» обыграли ветеранов «Реала» в прощальном матче Иньесты

Легенды «Барселоны» обыграли ветеранов «Реала» в прощальном матче Иньесты
Аудио-версия:
Комментарии

Легенды «Барселоны» победили ветеранов мадридского «Реала» в очном матче команд, который стал прощальным для бывшего полузащитника сине-гранатовых Андреса Иньесты.

Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба. В середине первого тайма счёт во встрече открыл экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола. На 69-й минуте бывший вингер «сливочных» Хавьер Бальбоа восстановил равенство. В компенсированное к игре время экс-защитник «Реала» Фернандо Санса забил гол в собственные ворота.

В составе взрослой команды «Барселоны» Иньеста принял участие в 674 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 57 голами и 135 результативными передачами.

В прощальном матче Иньесты сыграли такие футболисты, как Икер Касильяс, Роберто Карлос, Хави, Людовик Жюли, Рафаэль Маркес, Хавьер Маскерано, Фабио Каннаваро и Ривалдо.

Материалы по теме
«Атлетико» М и «Атлетик» просят Ла Лигу отказать «Барселоне» в регистрации Ольмо — ED

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android