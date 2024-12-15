Легенды «Барселоны» обыграли ветеранов «Реала» в прощальном матче Иньесты

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Легенды «Барселоны» победили ветеранов мадридского «Реала» в очном матче команд, который стал прощальным для бывшего полузащитника сине-гранатовых Андреса Иньесты.

Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба. В середине первого тайма счёт во встрече открыл экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Хавьер Савиола. На 69-й минуте бывший вингер «сливочных» Хавьер Бальбоа восстановил равенство. В компенсированное к игре время экс-защитник «Реала» Фернандо Санса забил гол в собственные ворота.

В составе взрослой команды «Барселоны» Иньеста принял участие в 674 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 57 голами и 135 результативными передачами.

В прощальном матче Иньесты сыграли такие футболисты, как Икер Касильяс, Роберто Карлос, Хави, Людовик Жюли, Рафаэль Маркес, Хавьер Маскерано, Фабио Каннаваро и Ривалдо.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: