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Ковтун: интерес будет не только к Угальде, но смысл «Спартаку» продавать игроков сейчас?

Ковтун: интерес будет не только к Угальде, но смысл «Спартаку» продавать игроков сейчас?
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун считает нецелесообразным для красно-белых продавать нападающего Манфреда Угальде.

«Спартаку» нет смысла расставаться с теми, кто стабильно играет. Многие очень хорошо себя проявили как индивидуально, так и в командной игре. Не только к Угальде может быть интерес от других клубов, но какой смысл сейчас продавать? Нужно будет опять приобретать замену, которая в кратчайший срок должна быть встроена в игру и адаптирована», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.

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