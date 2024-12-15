Беллингем — о матче с «Райо Вальекано»: «Реал» должен был набрать больше одного очка

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после матча 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3).

«Одна из самых сложных выездных игр, в которой мы должны были набрать больше, чем одно очко. Теперь нужно отдохнуть и сфокусироваться на возможности выиграть титул в среду», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, в среду, 18 декабря, состоится финальный матч Межконтинентального кубка, в котором мадридский клуб встретится с мексиканской «Пачукой».

После 17 матчей чемпионата Испании «сливочные» набрали 37 очков и занимают второе место.

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу: