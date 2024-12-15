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Беллингем — о матче с «Райо Вальекано»: «Реал» должен был набрать больше одного очка

Беллингем — о матче с «Райо Вальекано»: «Реал» должен был набрать больше одного очка
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился эмоциями после матча 17-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:3).

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

«Одна из самых сложных выездных игр, в которой мы должны были набрать больше, чем одно очко. Теперь нужно отдохнуть и сфокусироваться на возможности выиграть титул в среду», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, в среду, 18 декабря, состоится финальный матч Межконтинентального кубка, в котором мадридский клуб встретится с мексиканской «Пачукой».

После 17 матчей чемпионата Испании «сливочные» набрали 37 очков и занимают второе место.

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