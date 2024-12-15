Бывший футболист ЦСКА назвал слабую сторону в игре Аббоса Файзуллаева

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылёв высказался об игре полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева, признанного игроком 2024 года в Узбекистане.

«Рассчитывать на то, что он будет постоянно играть, нельзя. У него не хватит мощи весь сезон провести на таком высоком уровне. Будут перепады. Это нормально, когда идёт развитие человека. Спортсмен выстреливает, а потом идёт провал. Редко кто проходит без спадов. Здесь нужно тренерское искусство и личные качества дарования. Файзуллаев – хороший игрок, но не знаю, как он будет выдерживать нагрузки. Пока он явно выделяется своим умением. У него хорошая футбольная голова. Может сыграть хитро, оригинально. Иногда он здорово играет в центре, но не успевает сзади. А сейчас все должны быть универсалами: уметь и обороняться, и атаковать. А играть в защите Аббосу сложно, хотя он старается», — приводит слова Костылёва «Евро-Футбол.ру».

В текущем сезоне РПЛ 21-летний Файзуллаев провёл 16 матчей за армейцев, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Также на его счету семь матчей и один гол в рамках Фонбет Кубка России.