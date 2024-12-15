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Павлюченко: расстроился, что началась пауза — «Спартак» уничтожал всех на своём пути

Павлюченко: расстроился, что началась пауза — «Спартак» уничтожал всех на своём пути
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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко выделил отрицательный момент наступления зимней паузы для красно-белых.

«Расстроился, что в РПЛ началась пауза, для «Спартака» это плохо. Команда набрала такой ход, что уничтожала на своём пути всех. Набрали обороты, много забивают, а пропускают совсем чуть-чуть. И раз — пауза. Боюсь, что это плохо для «Спартака». Буду надеяться, что команда проведёт хорошие сборы и весной будет в такой же форме, как и в последних матчах. Например, «Краснодару» или «Зениту» пауза была нужна. Последние игры они выглядели очень плохо. А «Спартаку» пауза не нужна! Это расстраивает», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Спартак» завершил первую часть сезона РПЛ-2024/2025 на третьем месте с 37 очками, отставая на два очка от лидирующего «Краснодара».

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