Ещенко: то, что Угальде хороший нападающий, было видно сразу

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Может, у Угальде что-то изменилось в психологии. Он сыграл много матчей в старте, в прошлом сезоне такого не было. Плюс ему везёт. То, что он хороший нападающий, было видно сразу. Основной состав у «Спартака» определился, так что он привык к своим партнёрам. Вот он и выдал хорошую серию перед перерывом», – приводит слова Ещенко Metaratings.

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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