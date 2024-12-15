Павлюченко: Угальде мог бы играть в АПЛ, мы за него только порадуемся

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко оценил перспективы форварда «Спартака» Манфреда Угальде заиграть в английской Премьер-Лиге.

«Угальде умеет забивать. Судя по тому, что Манфред демонстрирует в «Спартаке», он вполне мог бы играть в АПЛ. Конечно, я бы не хотел, чтобы такие футболисты покидали «Спартак». Но если Угальде уедет в Англию, буду только рад за него. Английский футбол — лучшее, что у нас есть. Угальде очень много дал «Спартаку» в первой части сезона, но если поедет — пусть едет. Только порадуемся», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.