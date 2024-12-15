Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павлюченко: Угальде мог бы играть в АПЛ, мы за него только порадуемся

Павлюченко: Угальде мог бы играть в АПЛ, мы за него только порадуемся
Комментарии

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко оценил перспективы форварда «Спартака» Манфреда Угальде заиграть в английской Премьер-Лиге.

«Угальде умеет забивать. Судя по тому, что Манфред демонстрирует в «Спартаке», он вполне мог бы играть в АПЛ. Конечно, я бы не хотел, чтобы такие футболисты покидали «Спартак». Но если Угальде уедет в Англию, буду только рад за него. Английский футбол — лучшее, что у нас есть. Угальде очень много дал «Спартаку» в первой части сезона, но если поедет — пусть едет. Только порадуемся», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Угальде установил рекорд всех времён! Как же некстати для «Спартака» РПЛ уходит на зиму
Угальде установил рекорд всех времён! Как же некстати для «Спартака» РПЛ уходит на зиму
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android