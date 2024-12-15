Бояринцев: Соболеву надо забить в «Зените» один раз — и всё пойдёт

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев не видит повода для резкой критики в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева, который до сих пор не сделал ни одного результативного действия в РПЛ после скандального перехода в стан действующих чемпионов России из «Спартака».

«Угальде же начал забивать за «Спартак». И Соболев умеет это делать. Ему надо просто забить один раз — и всё пойдёт. Такое бывает. Не стал бы его списывать со счетов, хоть и звучит много критики в его адрес. Сейчас будет длинная подготовка ко второй части сезона, будет возможность побороться за место в составе. Ещё проявит себя в «Зените». Критика будет всегда, к ней надо относиться снисходительно, делать своё дело. Начнёт забивать — сразу на руках будут носить — обычное дело в спорте», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на счету 27-летнего Соболева два забитых мяча за «Зенит», однако оба — в рамках ФОНБЕТ Кубка России.