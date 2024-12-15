Дмитрий Черышев назвал лучших футболистов первой части сезона РПЛ

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев назвал лучших футболистов первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Неплохо выглядел, разыгрался, особенно под конец первой части, Угальде. В начале сезона заиграл Глушенков, но его с толку немного сбила травма, хотя довольно прилично выглядел в начале сезона. Но вместо него ярко заиграл другой мальчишка — Батраков. Мне больше всего в нём понравилось, что он немолодо выглядит в плане агрессии, не боится идти в стыки, играет в подкатах, красную получил. Настырный парень. В «Краснодаре» просто великолепен центральный нападающий Кордоба — забивает, борется, создаёт много моментов. Наконец-то раскачался Тюкавин. Поэтому здесь нельзя выделять трёх лучших или одного конкретного игрока, потому что в каждой команде есть своя звёздочка, есть футболист, который показывает отличную игру», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). Лучшим бомбардиром чемпионата с 15 голами является коста-риканский форвард красно-белых Манфред Угальде.