«Ман Сити» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 15 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 27 очков за 15 матчей. «Манчестер Юнайтед» заработал 19 очков после 15 игр и располагается на 13-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», набравший 36 очков в 15 матчах.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: