Черчесов заявил, что не волнуется из-за выборов президента Казахстанской федерации футбола

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, испытывает ли он волнение в преддверии выборов президента Казахстанской федерации футбола (КФФ).

— У вас были встречи с претендентами на пост президента Казахстанской федерации футбола?

— Нет. Выборы президента будут 20 декабря, кандидаты определились. Ни с одним из них я лично не знаком.

— Нет никакого волнения в ожидании выборов?

— А почему оно должно быть (улыбается)? Выборы — это нормальный процесс.

— Вот изберут человека, а он скажет, что ещё в детстве смотрел матчи с вашим участием, поэтому не стоит переживать о работе в сборной.

— Давайте дождёмся выборов, а всё остальное уже потом обсудим, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, в начале минувшего ноября Адилет Барменкулов, возглавлявший КФФ, решил оставить этот пост, занимаемый им с февраля 2022 года, по собственному желанию.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

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