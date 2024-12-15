«Анчелотти был мне как отец в футболе». Хамес Родригес высказался о тренере «Реала»

Атакующий полузащитник «Райо Вальекано» и сборной Колумбии Хамес Родригес, ранее выступавший за мадридский «Реал», высказался о главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти.

«Он всегда был человеком, который мне очень помогал. Когда я приехал в Мадрид, я был молод, думал, что это будет гораздо более долгий процесс, в котором не буду играть, что мне придётся ждать дольше, но с его помощью всё было гораздо проще, потому что именно он позволил мне играть. Я был с ним в «Баварии», в «Эвертоне». Думаю, что вместе с Хосе Пекерманом (тренер Хамеса в сборной Колумбии. — Прим. «Чемпионата») они были мне как отцы в футболе.

Если он (Анчелотти) ставил тебя играть, то только потому, что ты был лучшим. Он ставит только хороших игроков. Он не будет ставить тех, кто, по его мнению, не очень хорош. В раздевалке он относится к тебе как отец к сыну. У него отличное управление раздевалкой. Он очень хорошо управляет своими игроками, хорошо к ним относится и выкладывается на 100%», — приводит слова Хамеса Marca.